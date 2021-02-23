Гольфистка из Швеции рассказала, что над ней надругались в 7 лет

Гольфистка из Швеции Мадлен Сагстрем призналась, что в детстве она подверглась сексуальному насилию. 28-летняя девушка рассказала, что над ней надругались, когда ей было 7 лет.

«Все эти годы я винила и ненавидела саму себя. Я презирала свое тело и причиняла себе моральные и физические травмы. Тот день, когда все случилось, не давал мне покоя. Мне постоянно снились кошмары.

Я погрузилась в гольф, растворялась в нем. Именно это стало моим спасением. Я освободилась, когда рассказала о произошедшем Роберту (Роберт Карлссон, тренер спортсменки — прим. «СЭ»).

Я была очень наивной и думала, что могу доверять всем. Мне казалось, что все люди — это мои друзья. Однажды я зашла к мужчине, который был очень близок к нашей семье, но не являлся родственником. Он меня изнасиловал. Мне было 7 лет. После этого я пошла домой. И в течение 16 лет вела себя так, будто ничего не случилось», — сказала Сагстрем в интервью сайту LPGA.

Сагстрем выиграла чемпионат Швеции среди юниоров 2009 года.