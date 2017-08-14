Сергей Шульгин: "Гольфист Артем Нестеров по характеру спокойный парень"

Исполнительный директор Федерации гольфа Москвы рассказал "СЭ" о подозреваемом в убийстве собственной матери экс-чемпионе России Артеме Нестерове.

- Не могу ничего сказать. У нас он не работает, это просто чемпион России, хорошо играет в гольф и не более того. В чемпионате России он обычно занимает 5-6-е места, он приличный игрок. В этом году заявился на национальный чемпионат, но почему-то не участвовал. По характеру – спокойный парень. Я лично ничего не замечал никогда. Я его и так редко видел, человек в гольф играет в свое удовольствие. Мы федерация, людей знаем, но не более того. В федерации он у нас не работает. (Елена СОБОЛЬ)

Гольфиста обвиняют в убийстве матери. Что произошло