В РФС отреагировали на политический контекст перед матчем Украина — Россия на Евро-2022 по мини-футболу

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Грузией (3:1) в четвертьфинале чемпионата Европы-2022. В полуфинале турнира россияне сыграют с Украиной.

«Очень трудный матч! Великолепно стоял вратарь соперников. Знали, что будет сложно — это был один из сложнейших матчей. Давно мы ждали ситуацию, когда в напряженной ситуации мы играем уверенно. Принципиальность игры с Украиной? Многие журналисты, которые не связаны со спортом, будут подкладывать политическую составляющую под этот матч. Мы же особенностью считаем то, что мы с Украиной до политического конфликта не играли давно. Нас УЕФА разводит до того случая, когда мы встретимся в полуфинале — этот случай произошел. Те, кто захочет прикладывать какой-то иной смысл под этот матч, то добавит только дополнительной интриги и ничего больше», — сказал Алиев «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2022 Украина — Россия пройдет 4 февраля.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.