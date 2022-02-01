В Госдуме допустили акты провокации перед матчем Украина — Россия на Евро-2022 по мини-футболу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах.

«Независимо от наших политических разногласий матч России и Украины должен пройти только по спортивному принципу. Нам нужно сосредоточиться на игре с Украиной, не думать о том, на каком языке они говорят. Уверен, что футболисты общаются друг с другом, многие даже дружат. Не должно быть никакой политики и разногласий. Надеюсь, с таким же настроем выйдут и украинские футболисты, которые должны думать о футболе, а не о политических лозунгах. Я очень надеюсь, что матч пройдет без скандалов. Уверен, что футболисты обеих стран будут думать о футболе, о победе. В меньшей мере они будут думать, какая сегодня цена на газ», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев призвал службы Нидерландов обеспечить безопасность на предстоящем полуфинале.

«Возможны некие провокации со стороны. Мы были свидетелями недавнего матча Даниила Медведева. Вся публика болела не сколько за Надаля, столько против русского игрока. К сожалению, оголтелый русофобский настрой докатился до спорта. Вероятно, что в Амстердаме будут какие-то акты провокации. Здесь я очень надеюсь на организаторов чемпионата Европы. Они отвечают за порядок и безопасность. Если наши команды развести невозможно, то безопасность обеспечить они обязаны», — добавил Свищев.

1 февраля в матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Грузии (3:1). В полуфинале россияне сыграют со сборной Украины. Матч пройдет 4 февраля.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.