В Новой Зеландии подтвердили гибель вратаря сборной по мини-футболу во время теракта

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб во время стрельбы в мечети в Крайстчерче.

- Это огромная утрата. Атта был отличным человеком, его все любили в сборной и в мини-футбольном сообществе, - говорится в сообщении Федерации футбола страны. - Нет слов, чтобы описать наши чувства. Нам будет очень не хватать его.

Ранее сообщалось, что 33-летний спортсмен, который недавно стал отцом, был застрелен во время молитвы. Напомним, в двух мечетях Крайстчерча в результате стрельбы погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах.