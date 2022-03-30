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30 марта, 20:31

В «Финале четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу вместо «Тюмени» сыграет клуб из Франции

Анна Горшкова
Корреспондент
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В финальном турнире мини-футбольной Лиги чемпионов вместо российской команды «Тюмень» сыграет французский клуб «Аньер-Вильнев», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команда из Франции заняла второе место в группе элитного раунда турнира, а «Тюмень» стала первой. Однако «Аньер-Вильнев» прошел в финальную часть из-за того, что УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Жеребьевка «Финала четырех» пройдет 7 апреля в швейцарском Ньоне. В нем также примут участие испанская «Барселона», португальские «Бенфика» и «Спортинг». Полуфинальные игры пройдут 29 апреля и 1 мая в Риге.

Источник: https://tass.ru/sport/14233167
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