«Тюмень» и КПРФ вышли в элитный раунд Лиги чемпионов

«Тюмень» переиграла казахстанский «Аят» со счетом 8:3 в заключительном туре основного группового раунда Лиги чемпионов. «Тюмень» заняла второе место в группе 3 и вышла в элитный раунд Лиги чемпионов.

Еще один российский клуб КПРФ одержал три победы в трех матчах в группе 4 и также пробился в элитный раунд с первого места. Российский клуб в последней встрече оказался сильнее испанской «Мурсии» со счетом 6:5.

Минифутбол

Лига чемпионов УЕФА

Основной раунд.Группа 3

Тюмень (Тюмень) — Аят — 8:3 (3:2)

КПРФ (Москва) — Мурсия (Мурсия) — 6:5 (2:0)

11 октября.