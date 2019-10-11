«Тюмень» и КПРФ вышли в элитный раунд Лиги чемпионов
19:09
«Тюмень» переиграла казахстанский «Аят» со счетом 8:3 в заключительном туре основного группового раунда Лиги чемпионов. «Тюмень» заняла второе место в группе 3 и вышла в элитный раунд Лиги чемпионов.
Еще один российский клуб КПРФ одержал три победы в трех матчах в группе 4 и также пробился в элитный раунд с первого места. Российский клуб в последней встрече оказался сильнее испанской «Мурсии» со счетом 6:5.
Минифутбол
Лига чемпионов УЕФА
Основной раунд.Группа 3
Тюмень (Тюмень) — Аят — 8:3 (3:2)
КПРФ (Москва) — Мурсия (Мурсия) — 6:5 (2:0)
11 октября.