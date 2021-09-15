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Сборная России обыграла Узбекистан на групповом этапе чемпионата мира по мини-футболу

21:53
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Сборная России обыграла команду Узбекистана в матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу. Встреча закончилась со счетом 4:2.

В составе российской команды голами отметились Робиньо и Артем Ниязов, оформивший хет-трик.

В первом матче чемпионата россияне разгромили команду Египта со счетом 9:0, а Узбекистан уступил Гватемале — 4:5.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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