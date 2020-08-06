«Синара» и КПРФ вышли в полуфинал чемпионата России

Состоялись матчи 1/4 финала чемпионата России по мини футболу. «Синара» благодаря победе над «Норильским Никелем» и КПРФ, обыграв «Ухту», вышли в полуфинал. В противостоянии «Динамо Самара» и «Тюмени» предстоит решающий, пятый матч.

Мини-футбол

Чемпионат России

1/4 финала

«Норильский никель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:5 (3:4)

Счет в серии — 1-3

«Динамо Самара» — «Тюмень» — 5:4 (2:2)

Счет в серии — 2-2

«Ухта» — КПРФ (Москва) — 0:5 (0:2)

Счет в серии — 0-3