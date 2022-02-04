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«Шикарная игра! Болельщики — пять с плюсом!» Украинцы — о поражении от России в полуфинале Евро

Евгений Петров
Корреспондент
Россия — Украина — 3:2.
Фото АМФР

Украинские болельщики отреагировали на поражение своей сборной в полуфинале чемпионата Европы против команды России (2:3).

Кирилл Круторогов (футбольный комментатор): «Спасибо нашей сборной по футзалу за старание и эмоции, несмотря на поражение»

Владимир Зеленский (президент Украины): «Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче. Вы — наши герои! Слава Украине!»

Андрей Овчаренко: «Сборная Украины по футзалу, я вами горжусь!»

Сестра Ронні Радке: «ОК, что общего у наших сборных, не важно, сборная по футболу или футзалу: создавать моменты и в самый важный момент лажать».

Катастрофа: «Наши болельщики — это отдельный вид искусства».

Донателло: «Шикарная игра! Болельщики — 5 с плюсом»

Матч проходил в Амстердаме. В концовке российский вратарь Дмитрий Путилов отразил удар Петра Шотурмы с пенальти. В финале Россия сыграет с победителем матча Испания — Португалия.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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