«Шикарная игра! Болельщики — пять с плюсом!» Украинцы — о поражении от России в полуфинале Евро
Украинские болельщики отреагировали на поражение своей сборной в полуфинале чемпионата Европы против команды России (2:3).
Кирилл Круторогов (футбольный комментатор): «Спасибо нашей сборной по футзалу за старание и эмоции, несмотря на поражение»
Дякую нашій збірній з футзалу за старання та емоції, попри поразку???— Кирило Круторогов (@Krutorogov) February 4, 2022
Владимир Зеленский (президент Украины): «Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче. Вы — наши герои! Слава Украине!»
Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо — шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви — наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022
Андрей Овчаренко: «Сборная Украины по футзалу, я вами горжусь!»
Збірна України з футзалу, я вами пишаюся!!! ???#футзал #Україна #сбірна #Украина #сборная #батьківщина #гордість #любов— Андрей Овчаренко (@2_andrey1) February 4, 2022
Сестра Ронні Радке: «ОК, что общего у наших сборных, не важно, сборная по футболу или футзалу: создавать моменты и в самый важный момент лажать».
ОК, що спільного у наших збірних, не важливо то збірна з футболу чи футзалу: створювати моменти і у найважливіший момент лажати— сестра Ронні Радке (@winecheesus) February 4, 2022
Катастрофа: «Наши болельщики — это отдельный вид искусства».
наші вболівальники — це окремий вид мистецтва— Катастрофа (@represovana) February 4, 2022
Донателло: «Шикарная игра! Болельщики — 5 с плюсом»
Шикарна гра! Вболівальники 5+— Донателло (@danytrattor) February 4, 2022
Матч проходил в Амстердаме. В концовке российский вратарь Дмитрий Путилов отразил удар Петра Шотурмы с пенальти. В финале Россия сыграет с победителем матча Испания — Португалия.