«Шикарная игра! Болельщики — пять с плюсом!» Украинцы — о поражении от России в полуфинале Евро

Украинские болельщики отреагировали на поражение своей сборной в полуфинале чемпионата Европы против команды России (2:3).

Кирилл Круторогов (футбольный комментатор): «Спасибо нашей сборной по футзалу за старание и эмоции, несмотря на поражение»

Дякую нашій збірній з футзалу за старання та емоції, попри поразку??? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) February 4, 2022

Владимир Зеленский (президент Украины): «Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче. Вы — наши герои! Слава Украине!»

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо — шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви — наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

Андрей Овчаренко: «Сборная Украины по футзалу, я вами горжусь!»

Сестра Ронні Радке: «ОК, что общего у наших сборных, не важно, сборная по футболу или футзалу: создавать моменты и в самый важный момент лажать».

ОК, що спільного у наших збірних, не важливо то збірна з футболу чи футзалу: створювати моменти і у найважливіший момент лажати — сестра Ронні Радке (@winecheesus) February 4, 2022

Катастрофа: «Наши болельщики — это отдельный вид искусства».

наші вболівальники — це окремий вид мистецтва — Катастрофа (@represovana) February 4, 2022

Донателло: «Шикарная игра! Болельщики — 5 с плюсом»

Шикарна гра! Вболівальники 5+ — Донателло (@danytrattor) February 4, 2022

Матч проходил в Амстердаме. В концовке российский вратарь Дмитрий Путилов отразил удар Петра Шотурмы с пенальти. В финале Россия сыграет с победителем матча Испания — Португалия.