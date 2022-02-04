Вице-президент Ассоциации мини-футбола Губернский считает, что сборная России заслужила выход в финал ЧЕ-2022

Вице-президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Андрей Губернский прокомментировал победу сборной России над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы.

«Наши ребята — молодцы, отстояли. Первый тайм начали играть очень хорошо, первый гол очень классный забили, потом второй забили и после игра сломалась. Но ребята выстояли, молодцы, что бились до последнего. Третий гол получился шикарным. Я хочу поздравить нашу сборную с выходом в финал, они это заслужили.

Голкипер Дмитрий Путилов вытащил пенальти, но он же и привез его. Неправильно он ввел мяч, пошла потеря, обрез и Афанасьев сбил игрока. Сам ошибся — сам выручил. Все ребята молодцы, даже выделять кого-то не могу" - приводит слова Губернского Metaratings.ru.

Также вице-президент АМФР высказался о возможном сопернике в финале чемпионата Европы.

«Нам уже все равно, пускай они между собой решают, кто выйдет в финал. Что Португалия или Испания, нам по силе обыграть. Сегодня не было Робиньо и Антошкина, в финале они команду усилят», — добавил Губернский.

Второй полуфинал чемпионата Европы Португалия — Испания состоится сегодня, 4 февраля, начало встречи — в 22:00 по московскому времени.