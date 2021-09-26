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Серия пенальти в матче ЧМ по мини-футболу Россия — Аргентины. Видео

21:51
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Состоялся матч четвертьфинала чемпионата мира по мини-футболу Россия — Аргентина. Встреча завершилась победой аргентинцев в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).

За выход в финал сборная Аргентины поспорит с командой Бразилии, которая в своем матче четвертьфинала победила Морокко (1:0).

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Иван Шитик все материалы автора

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