Серия пенальти в матче ЧМ по мини-футболу Россия — Аргентины. Видео
21:51
Состоялся матч четвертьфинала чемпионата мира по мини-футболу Россия — Аргентина. Встреча завершилась победой аргентинцев в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).
За выход в финал сборная Аргентины поспорит с командой Бразилии, которая в своем матче четвертьфинала победила Морокко (1:0).
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