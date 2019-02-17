Сборная России выиграла матч за 3-е место на ЧЕ по футзалу среди женщин

Сборная России победила своих соперниц из Украины в матче за 3-е место на женском чемпионате Европы по футзалу в серии пенальти со счетом 3:2, сообщает официальный сайт УЕФА.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Лебедева и Данилова в первом тайме вывели россиянок вперед, но во второй половине встречи Воловенко и Титова выровняли положение. Выяснение отношений перешло в серию пенальти, где удачливее оказались россиянки.

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