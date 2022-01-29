Россия победила Польшу в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы

Россия победила Польшу и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу победила команду Польши со счетом 5:1.

Голы в составе победителей забили Антон Соколов, Даниил Давыдов, Иван Чишкала (дубль) и Иван Милованов. У польской команды отличился Себастьян Лещак.

Для России это третья победа подряд. В первом матче была разгромлена Словения (7:1), а во втором обыграна Хорватия (4:0).

Команда заняла первое место в группе С и еще после второй игры обеспечила себе выход в четвертьфинал Евро-2022. В 1/4 финала Россия сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D.

Матчи чемпионата Европы проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля.

Чемпионат Европы

Группа С

Россия — Польша — 5:1 (2:1)