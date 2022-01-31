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31 января, 23:36

Украина обыграла Казахстан и вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент
Игорь Корсун.
Фото УЕФА

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная Украины победила команду Казахстана (5:3).

В составе победителей отличились Петр Шотурма (с пенальти), Игорь Корсун Михаил Зварич, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. У Казахстана забивали Дуглас Жуниор и Биржан Оразов, который сделал дубль.

В 1/2 финала украинцы сыграют с победителем пары Россия — Грузия.

Мини-футбол

Чемпионат Европы

1/4 финала

Казахстан — Украина — 3:5 (0:1)

Сборная Украины по мини-футболу
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Чемпионат Европы по мини-футболу: Россия — Грузия и другие матчи 1/4 финала

Россия может сыграть с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
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