Украина обыграла Казахстан и вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу
В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная Украины победила команду Казахстана (5:3).
В составе победителей отличились Петр Шотурма (с пенальти), Игорь Корсун Михаил Зварич, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. У Казахстана забивали Дуглас Жуниор и Биржан Оразов, который сделал дубль.
В 1/2 финала украинцы сыграют с победителем пары Россия — Грузия.
Мини-футбол
Чемпионат Европы
1/4 финала
Казахстан — Украина — 3:5 (0:1)
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