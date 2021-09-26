Россия уступила Аргентине в серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2021 по мини-футболу

Сборная России проиграла Аргентине в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини футболу.

Счет в матче во втором тайме открыли аргентинцы. Но россияне сумели перевести встречу в дополнительное время усилиями Артема Антошкина -1:1.

В дополнительное время у России был шанс забить решающий гол, но голкипер аргентинцев справился с 10-метровым ударом.

Исход встречи решался в серии пенальти. Здесь удача улыбнулась аргентинской команде — 5:4.

В полуфинале Аргентина сыграет с командой Бразилии.

Мини-футбол

Чемпионат мира

1/4 финала

Россия — Аргентина — 1:1 д.в. Пенальти — 4:5

26 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».