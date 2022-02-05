Решение об участии Робиньо в финале чемпионата Европы по мини-футболу будет принято в день матча

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что решение об участии игрока сборной России Робиньо в финале чемпионата Европы будет принято в день матча.

«По Робиньо вопрос сложный — мы очень хотим, чтобы он сыграл в финале. У него есть травма, которую он получил тремя играми ранее, она усугубилась. Вчера он проходил лечение и даже не приехал на игру, профессионально относясь к процессу восстановления — ему по времени было нужно проходить определенные процедуры. Поэтому он находился в отеле с врачом, который специально занимается решением этой проблемы.



Очень надеемся, что сможем подвести его к финалу и вылечить ногу. Решение о его участии в матче будет приниматься день в день, потому что по регламенту есть время — мы за три часа до начала матча должны подать окончательный список игроков, которые примут участие в матче», — цитирует ТАСС Алиева.

В финале чемпионата Европы сборная России сыграет с Португалией, матч состоится завтра, 6 февраля (начало — в 19.30 мск).