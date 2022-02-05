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Сегодня, 08:48

Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал поражение от России в полуфинале чемпионата Европы

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко прокомментировал поражение от России (2:3) в полуфинале чемпионата Европы.

«В первую очередь мне бы хотелось поблагодарить болельщиков за поддержку как на стадионе, так и у телеэкранов. Мы чувствовали их поддержку и старались порадовать фанатов по всей стране. К сожалению, мы проиграли, но я считаю, что мы смотрелись достойно. Нам не хватило совсем немного, чтобы сравнять счет, в концовке у нас было много моментов.

В любом случае, это отличный опыт, этот матч пойдет на пользу нашей команде. И игроки, и я как тренер еще не проходили так далеко в финальных стадиях, а теперь мы сыграли в полуфинале чемпионата Европы. Я надеюсь, что этот опыт повлияет на развитие мини-футбола в Украине и этим видом спорта станут заниматься еще больше детей.

Отдельно хочу поблагодарить наших футболистов. Они сделали все, что могли, чтобы добиться результата. Я горжусь всеми. Да, в полуфинале у нас что-то получалось, что-то не получалось, но мы играем с сильными соперниками и стараемся показывать максимум. Теперь нам нужно восстановиться к матчу за третье место, в первую очередь в психологическом плане», — приводит официальный сайт Ассоциации футзала Украины слова Косенко.

В финале турнира сборная России сыграет с Португалией, Украине предстоит матч за третье место против Испании.

Источник: https://futsal.com.ua/news/yevro-2022-zbirni-ukrayiny-nacionalna-intervyu/ukrayina-rosiya-23-pislyamova
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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