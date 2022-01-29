Алиев: «Первый тайм матча с поляками складывался тяжело»

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев отметил, что первый тайм матча третьего тура группового турнира чемпионата Европы против команды Польши складывался тяжело для сборной России (5:1).

В первом тайме сборная России за шестой фол получила 10-метровый, который реализовал Себастьян Лещак.

«Легких побед на чемпионате Европе не бывает, но, так как матч не решал для нашей сборной выход или невыход из группы, конечно, это раскрепостило игроков, — цитирует ТАСС Алиева. — Но поляки знали, как играют словаки с хорватами (словаки выиграли со счетом 5:3 и вышли в плей-офф), тем самым имели шансы до конца бороться за выход в плей-офф. Поэтому первый тайм складывался довольно сложно, мы получили невынужденные фолы, нам забили 10-метровый, из-за чего ситуация накалилась. Но был в раздевалке в перерыве, имел возможность слышать, что говорил Сергей Скорович (старший тренер сборной России) нашей команде».

«Как ни странно, наших надо было не успокаивать, а подвести к тому, чтобы усилить игру во второй тайме, чтобы сборная России доказала свою состоятельность забитыми мячами. Я считаю, что получили две невынужденные желтые карточки, но они были, нам забили 10-метровый, но это футбол, идеального не бывает. Я считаю, что больше хладнокровия должно быть у нашей команды в таких матчах, не нужно доводить до шестого фола, об этом будем говорить в раздевалке. Но, наверное, все, что ни делается, к лучшему, сборная России — такая команда: пока не клюнет, не успокоимся, в данной истории, считаю, что все пошло на пользу, даже пропущенный мяч поставил все точки над «и», — добавил Алиев.

Сборная России одержала три победы на групповом этапе над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С.