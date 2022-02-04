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«Нога Акинфеева = ноги Путилова!» В соцсетях отреагировали на сэйв Путилова в матче с Украиной

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Дмитрий Путилов.
Фото АМФР

Сборная России победила команду Украины (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу. При счете 3:2 украинцы могли сравнять счет, но удар Петра Шотурмы с пенальти отбил Дмитрий Путилов. Пользователи соцсетей отреагировали на сэйв российского вратаря.

Константин Генич: «Нога Акинфеева = ноги Путилова!»

АльТ.Ру.ИсТ. : «Путилов прямо Селихов!»

Oleg Semenov: «Ни разу в жизни не видел, чтобы ТАААК ногами отбивали пенальти. Путилов — топ».

Captain Hackett: «Путилов бог».


Dmitriy Eduardovich: «Путилов вторую игру подряд нам тащит! Красавец!»

Армеец Москвы: «По иронии судьбы, решающий пенальти отбил вратарь сборной России по фамилии Путилов»

Чарльсон из села Карачарово: «Путилов — молодец. Мы в финале».

Соперником сборной России в финале станет победитель матча Испания — Португалия.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по футболу
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