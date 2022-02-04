«Нога Акинфеева = ноги Путилова!» В соцсетях отреагировали на сэйв Путилова в матче с Украиной
Сборная России победила команду Украины (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу. При счете 3:2 украинцы могли сравнять счет, но удар Петра Шотурмы с пенальти отбил Дмитрий Путилов. Пользователи соцсетей отреагировали на сэйв российского вратаря.
Константин Генич: «Нога Акинфеева = ноги Путилова!»
Нога Акинфеева = ноги Путилова???— Константин Генич (@GenichK) February 4, 2022
АльТ.Ру.ИсТ. : «Путилов прямо Селихов!»
Путилов прямо Селихов!— АльТ.Ру.ИсТ. (@Spartac1971) February 4, 2022
Oleg Semenov: «Ни разу в жизни не видел, чтобы ТАААК ногами отбивали пенальти. Путилов — топ».
Ни разу в жизни не видел, чтобы ТАААК ногами отбивали пенальти? Путилов??— Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) February 4, 2022
Captain Hackett: «Путилов бог».
ПУТИЛОВ БОГ— Captain Hackett (@akinfern35) February 4, 2022
Dmitriy Eduardovich: «Путилов вторую игру подряд нам тащит! Красавец!»
Путилов вторую игру подряд нам тащит! Красавец!— Dmitriy Eduardovich (@MC_Ulyba) February 4, 2022
Армеец Москвы: «По иронии судьбы, решающий пенальти отбил вратарь сборной России по фамилии Путилов»
По иронии судьбы, решающий пенальти, отбил вратарь сборной России по фамилии Путилов.— АРМЕЕЦ МОСКВЫ. (@GTaQRfCJChJxUXU) February 4, 2022
Чарльсон из села Карачарово: «Путилов — молодец. Мы в финале».
Путилов молодец— Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) February 4, 2022
Мы в финале
Соперником сборной России в финале станет победитель матча Испания — Португалия.