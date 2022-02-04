«Нога Акинфеева = ноги Путилова!» В соцсетях отреагировали на сэйв Путилова в матче с Украиной

Сборная России победила команду Украины (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу. При счете 3:2 украинцы могли сравнять счет, но удар Петра Шотурмы с пенальти отбил Дмитрий Путилов. Пользователи соцсетей отреагировали на сэйв российского вратаря.

Константин Генич: «Нога Акинфеева = ноги Путилова!»

Нога Акинфеева = ноги Путилова??? — Константин Генич (@GenichK) February 4, 2022

АльТ.Ру.ИсТ. : «Путилов прямо Селихов!»

Путилов прямо Селихов! — АльТ.Ру.ИсТ. (@Spartac1971) February 4, 2022

Oleg Semenov: «Ни разу в жизни не видел, чтобы ТАААК ногами отбивали пенальти. Путилов — топ».

Ни разу в жизни не видел, чтобы ТАААК ногами отбивали пенальти? Путилов?? — Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) February 4, 2022

Captain Hackett: «Путилов бог».

ПУТИЛОВ БОГ — Captain Hackett (@akinfern35) February 4, 2022



Dmitriy Eduardovich: «Путилов вторую игру подряд нам тащит! Красавец!»

Путилов вторую игру подряд нам тащит! Красавец! — Dmitriy Eduardovich (@MC_Ulyba) February 4, 2022

Армеец Москвы: «По иронии судьбы, решающий пенальти отбил вратарь сборной России по фамилии Путилов»

По иронии судьбы, решающий пенальти, отбил вратарь сборной России по фамилии Путилов. — АРМЕЕЦ МОСКВЫ. (@GTaQRfCJChJxUXU) February 4, 2022

Чарльсон из села Карачарово: «Путилов — молодец. Мы в финале».

Путилов молодец

Мы в финале — Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) February 4, 2022

Соперником сборной России в финале станет победитель матча Испания — Португалия.