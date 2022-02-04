Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу над Украиной (3:2).

«Матч очень красивый. Хочу поблагодарить украинскую команду за красивую и честную игру. Конечно, хочется поздравить наших ребят с волевой и принципиальной победой. Отбитый пенальти — вдвойне приятно. Не обошлось сегодня без ложки дегтя. Акция запланированная, которую предрекали, свершилась. Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали. Упырей везде хватает, не только на Украине. Надеюсь, что наши иностранные коллеги быстро разберутся с этим и оштрафуют федерацию Украины», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев считает, что не стоит разводить сборные России и Украины.

«Я сторонник того, чтобы эти матчи не политизировали. Не надо обращать на это внимание, не надо нас разводить. Сегодня ничего не произошло, потому что за безопасность отвечают организаторы. Мы же встречаемся в разных видах спорта и все хорошо проходит. Наши ребята общаются со всеми, добрые отношения всегда. Крайне редко бывает, когда между спортсменами возникает недопонимание по национальным или политическим разногласиям», — добавил Свищев «СЭ».

Соперником российской сборной в финале станет Испания или Португалия.