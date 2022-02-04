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4 февраля, 23:39

Ниязов рассказал, что отмена рукопожатий после полуфинала чемпионата Европы была инициативой украинцев

Евгений Петров
Корреспондент
Артем Ниязов.
Фото УЕФА

Отсутствие рукопожатий после полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу было инициативой сборной Украины, рассказал нападающий российской команды Артем Ниязов.

«Удалось ли после игры обменяться рукопожатиями или обменяться благодарностью за игру? Понятно, что после игры мы руки друг другу не жали, это была инициатива с их стороны, — цитирует Ниязова ТАСС. — Но после матча в подтрибунном помещении некоторые ребята пожелали нам удачи в финале.

Мы также перекинулись парой фраз и пожелали им удачи в игре за третье место. Как и говорил до этого, мы едим один хлеб, между нами нет никаких неприятных отношений, неприязни. Все едят один хлеб, играют в футзал. Мне кажется, что для нас это все вне политики".

Россия обыграла Украину со счетом 3:2 и вышла в финал, где сыграет с победителем пары Португалия — Испания.

Источник: https://tass.ru/sport/13624859
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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