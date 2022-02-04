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Сегодня, 23:15

Сергей Чепиков прокомментировал поведение украинских фанатов во время матча Россия — Украина

Анна Горшкова
Корреспондент

Депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал поведение болельщиков сборной Украины во время полуфинального матча чемпионата Европы-2022 против России.

«Проявление культуры отдельных личностей... Неприятно, конечно. Какие-то оскорбления на спортивных аренах. Я думаю, что ФИФА должна реагировать на любые оскорбления, тем более такие откровенные. Это должно пресекаться. Должны быть и санкции для команды, за которую они болеют», — приводит слова Чепикова РЕН ТВ.

Напомним, украинские болельщики скандировали националистические лозунги во время игры сборных. Россия в итоге вышла в финал, обыграв Украину со счетом 3:2.

6 февраля, в финале ЧЕ-2022 сборная России сыграет с победителем матча Испания — Португалия.

Источник: https://ren.tv/news/sport/935825-chepikov-o-lozungakh-ukrainskikh-fanatov-na-che-po-futzalu-nuzhny-sanktsii
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
Сергей Чепиков
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