Сергей Чепиков прокомментировал поведение украинских фанатов во время матча Россия — Украина

Депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал поведение болельщиков сборной Украины во время полуфинального матча чемпионата Европы-2022 против России.

«Проявление культуры отдельных личностей... Неприятно, конечно. Какие-то оскорбления на спортивных аренах. Я думаю, что ФИФА должна реагировать на любые оскорбления, тем более такие откровенные. Это должно пресекаться. Должны быть и санкции для команды, за которую они болеют», — приводит слова Чепикова РЕН ТВ.

Напомним, украинские болельщики скандировали националистические лозунги во время игры сборных. Россия в итоге вышла в финал, обыграв Украину со счетом 3:2.

6 февраля, в финале ЧЕ-2022 сборная России сыграет с победителем матча Испания — Португалия.