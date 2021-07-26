Мини-футбольный «Спартак» передадут под управление болельщиков
10:46
Как стало известно «СЭ», мини-футбольный «Спартак» запустил новый формат развития клуба. В соответствиии с ним, клуб содержится и управляется вместе с болельщиками.
Известно, что на данный момент болельщики совместно покрывают уже 15 процентов бюджета клуба. В ближайшее время «Спартак» должен публично объявить о новых планах по развитию.
Напомним, ранее о подобном формате развития заявил владелец большого «Спартака» Леонид Федун. Он говорил, что в 2023 году болельщики московской команды станут ее акционерами.
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