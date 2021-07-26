Мини-футбольный «Спартак» передадут под управление болельщиков

Как стало известно «СЭ», мини-футбольный «Спартак» запустил новый формат развития клуба. В соответствиии с ним, клуб содержится и управляется вместе с болельщиками.

Известно, что на данный момент болельщики совместно покрывают уже 15 процентов бюджета клуба. В ближайшее время «Спартак» должен публично объявить о новых планах по развитию.