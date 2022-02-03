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Сегодня, 15:35

В РФС прокомментировали информацию о двойных премиальных за победу над сборной Украины в полуфинале ЧЕ

Данил Алешин
Корреспондент

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что сборная России получит двойные премиальные после победы над сборной Украины в полуфинале ЧЕ.

«У нас никогда какие-то отдельные матчи, если это Украина или какой-то другой матч, не выделялись отдельно. Российским футбольным союзом были созданы общие условия, которые были озвучены еще до начала [турнира]», — сказал Алиев «СЭ».

Матч россиян против Украины пройдет 4 февраля. Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.

Ранее появилась информация о том, что в Российском футбольном союзе (РФС) решили удвоить премиальные для мини-футболистов сборной в случае их победы над Украиной. Если россияне обыграют украинцев, то каждый игрок национальной команды получит по 2 миллиона рублей в случае, если сборная станет чемпионом Европы. Если же россияне станут серебряными призерами, то все игроки получат по 1,5 миллиона рублей.

РФС
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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