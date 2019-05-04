КПРФ обыграл "Сибиряк" во втором матче 1/4 финала российской суперлиги. Столичный клуб в серии до трех побед ведет 2-0. Также вторую победу одержала "Синара" над "Динамо Самара" - 6:0.

"Тюмень" и "Газпром-Югра" одержали победы над "Норильским никелем" и "Новой генерацией" и сравняли счета в серии.

Чемпионат России

Суперлига

1/4 финала

Вторые матчи

КПРФ (Москва) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 7:2 (2:1)

"Тюмень" - "Норильский никель" (Норильск) - 4:2 (2:1)

"Газпром-Югра" (Югорск) - "Новая генерация" (Сыктывкар) - 4:1 (1:1)

"Синара" (Екатеринбург) - "Динамо Самара" (Самара) - 6:0 (4:0)