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Сегодня, 00:27

Италия и Финляндия сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент

Сборная Италии сыграла вничью с командой Финляндии (3:3) в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу.

В составе итальянцев дубль сделал Кайнан, также отличился Дуглас Николоди. У финнов дублем отметился Хенри Аламиккотерво, а еще один гол в активе Пану Аутио.

После первого тура в группе В Казахстан, Словения, Финляндия и Италия имеют в активе по одному очку.

Чемпионат Европы

Группа В

1-й тур

Италия — Финляндия — 3:3 (1:1)

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Казахстан и Словения сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу
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