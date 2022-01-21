Италия и Финляндия сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу

Сборная Италии сыграла вничью с командой Финляндии (3:3) в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу.

В составе итальянцев дубль сделал Кайнан, также отличился Дуглас Николоди. У финнов дублем отметился Хенри Аламиккотерво, а еще один гол в активе Пану Аутио.

После первого тура в группе В Казахстан, Словения, Финляндия и Италия имеют в активе по одному очку.

Чемпионат Европы

Группа В

1-й тур

Италия — Финляндия — 3:3 (1:1)