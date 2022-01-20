Казахстан и Словения сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборные Казахстана и Словении сыграли вничью (4:4).

В составе казахстанской команды отличились Дуглас Жуниор (дважды), Биржан Оразов и Жомарт Токаев. У Словении забивали Денис Тотошкович, Матей Фидершек, Жига Чех и Тео Турк.

Команды набрали по одному очку. Во втором матче группы В сегодня сыграют Италия и Финляндия.

Мини-футбол

Чемпионат Европы

Группа В

1-й тур

Казахстан — Словения — 4:4 (1:1)