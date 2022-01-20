Казахстан и Словения сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу
В матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборные Казахстана и Словении сыграли вничью (4:4).
В составе казахстанской команды отличились Дуглас Жуниор (дважды), Биржан Оразов и Жомарт Токаев. У Словении забивали Денис Тотошкович, Матей Фидершек, Жига Чех и Тео Турк.
Команды набрали по одному очку. Во втором матче группы В сегодня сыграют Италия и Финляндия.
Мини-футбол
Чемпионат Европы
Группа В
1-й тур
Казахстан — Словения — 4:4 (1:1)
Новости
15 ноя 2021 22:22
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