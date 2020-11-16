«Газпром-Югра» на выезде обыграла «Торпедо»

«Газпром-Югра» выиграла у «Торпедо» (3:2) в матче 7-го тура Париматч-Суперлиги по мини-футболу среди мужчин.

В составе победителей отличились Ренат Шакиров, Хосе Эдуардо Оливейра и Николай Шистеров. У хозяев забивали Иван Обжорин и Денис Аширов.

«Газпром-Югра» набрала 17 очков и занимает шестое место. У «Торпедо» шесть очков и восьмая позиция.

Чемпионат России

7-й тур

«Торпедо» (Нижегородская область) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3 (0:2)

16 ноября. Нижний Новгород. «ФОК Мещерский».