Россия — первая. Турнирная таблица чемпионата Европы по мини-футболу
Россия лидирует в группе после матчей первого тура чемпионата Европы по мини-футболу
В пятницу, 21 января, состоялись матчи первого тура в группе C.
Сборная России разгромила команду Словакии — 7:1. Хорватия выиграла у Польши — 3:1.
Таким образом, в группе C после первого тура лидирует Россия, на втором месте идет Хорватия, а Польша и Словакия занимают 3-е и 4-е места соответственно.
В субботу, 22 января, будут сыграны матчи первого тура в группе D.
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