Россия лидирует в группе после матчей первого тура чемпионата Европы по мини-футболу

В пятницу, 21 января, состоялись матчи первого тура в группе C.

Сборная России разгромила команду Словакии — 7:1. Хорватия выиграла у Польши — 3:1.

Итоги пятницы на ЕВРО-2022 по футзалу ?



? Хет-трик Антошкина

? Шедевральные голы Хорвата и Еловчича#FutsalEURO pic.twitter.com/1T912rDdPv — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 21, 2022

Таким образом, в группе C после первого тура лидирует Россия, на втором месте идет Хорватия, а Польша и Словакия занимают 3-е и 4-е места соответственно.

В субботу, 22 января, будут сыграны матчи первого тура в группе D.

Турнирная таблица и расписание чемпионата Европы-2022