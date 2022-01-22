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Сегодня, 00:17

Россия — первая. Турнирная таблица чемпионата Европы по мини-футболу

Россия лидирует в группе после матчей первого тура чемпионата Европы по мини-футболу
Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 21 января, состоялись матчи первого тура в группе C.

Сборная России разгромила команду Словакии — 7:1. Хорватия выиграла у Польши — 3:1.

Таким образом, в группе C после первого тура лидирует Россия, на втором месте идет Хорватия, а Польша и Словакия занимают 3-е и 4-е места соответственно.

В субботу, 22 января, будут сыграны матчи первого тура в группе D.

Турнирная таблица и расписание чемпионата Европы-2022

Сборная России по мини-футболу
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