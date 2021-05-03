«Спортинг» обыграл «Барселону» в финале Лиги чемпионов по мини-футболу
3 мая 2021, 22:53
В финальном матче Лиги чемпионов по мини-футболу «Спортинг» победил «Барселону» (4:3).
Игра проходила в Задаре (Хорватия). В составе «Барсы» забивали Марсенинью, Шимбинья и Феррау. У португальского клуба отличились Зики, Эрик, Жоау Матуш и Пани Варела.
«Барселона» была победителем Лиги чемпионов предыдущего сезона. Всего каталонский клуб выигрывал турнир пять раз. Для «Спортинга» это вторая победа в ЛЧ. До сезона-2018/19 главный европейский клубный турнир носил название Кубок УЕФА.
Лига чемпионов
Финал
«Барселона» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 3:4 (2:0)
Голы: Марсенинью, 0.51, Шимбинья, 17.24, Феррау, 37.05 — Зики, 25.48, Эрик, 27.19, Жоау Матуш, 30.16, Пани Варела, 36.26
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