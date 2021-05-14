«Норильский Никель» обыграл «Новую генерацию» в первом матче 1/4 финала чемпионата России
17:17
«Норильский Никель» обыграл «Новую генерацию» в первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу — 4:1.
Команда из Норильска вышла вперед в серии до трех побед — 1-0.
Второй матч серии состоится 19 мая.
Мини-футбол
Чемпионат России
1/4 финала
«Норильский Никель» (Норильск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:1 (0:0)
14 мая. Норильск. «ДС Арктика».
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