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«Норильский Никель» обыграл «Новую генерацию» в первом матче 1/4 финала чемпионата России

17:17
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«Норильский Никель» обыграл «Новую генерацию» в первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу — 4:1.

Команда из Норильска вышла вперед в серии до трех побед — 1-0.

Второй матч серии состоится 19 мая.

Мини-футбол

Чемпионат России

1/4 финала

«Норильский Никель» (Норильск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:1 (0:0)

14 мая. Норильск. «ДС Арктика».

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