Россия обыграла Грузию в отборочном турнире чемпионата Европы по мини-футболу

В матче отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Грузии (3:0).

Дубль сделал Андрей Афанасьев, еще один мяч в активе Робинью. Россияне выиграли свою группу, победив во всех матчах и набрав 18 очков. У Грузии 10 очков и второе место. Обе команды ранее уже обеспечили себе выход на чемпионат Европы-2022.

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд. Группа 2

Россия — Грузия — 3:0 (2:0)

12 апреля. Щелково. «УСК Подмосковье».