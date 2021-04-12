Россия обыграла Грузию в отборочном турнире чемпионата Европы по мини-футболу
18:36
В матче отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Грузии (3:0).
Дубль сделал Андрей Афанасьев, еще один мяч в активе Робинью. Россияне выиграли свою группу, победив во всех матчах и набрав 18 очков. У Грузии 10 очков и второе место. Обе команды ранее уже обеспечили себе выход на чемпионат Европы-2022.
Чемпионат Европы
Квалификационный раунд. Группа 2
Россия — Грузия — 3:0 (2:0)
12 апреля. Щелково. «УСК Подмосковье».
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