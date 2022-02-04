Журова поблагодарила украинских футболистов за достойное поведение в полуфинале Евро-2022

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала победу сборной России над Украиной (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

«УЕФА надо проанализировать провокационное поведение украинских болельщиков, — сказала Журова «СЭ». — Но здесь это общая культура болельщиков, крайне сложно на них повлиять. Но эти шутки на грани, чуть хамство — для них это элементы боления, воздействия на соперника. А в спорте все, что ведет к победе твоей команды, хорошо. Представляете, что бы было, если наши болельщики позволили бы себе что-то высказать с трибуны по отношению к президенту Украины и их спортсменам? Они думают: «Они слабаки, трусы и не делают этого, потому что боятся». Да нет, мы просто более культурные, мы уважительно относимся к сопернику».

Во время игры украинские болельщики скандировали оскорбительные политические кричалки в адрес России.

«Хочу поздравить наших ребят с выходом в финал чемпионата Европы! Мы тут несколько дней были в ожидании этого противостояния, и чем оно закончится. Также спасибо украинским футболистам, которые как спортсмены вели себя достойно на площадке. Они показали достойную игру, до последнего сопротивлялись. Надеюсь, что их не будут обвинять — как же вы так могли проиграть России. Это спорт, мог выиграть, кто угодно. Но выиграли, слава Богу, мы. У нас уже гарантировано призовое место, это очень приятно, особенно в футболе», — добавила Журова.

В финале 6 февраля Россия сыграет с победителем встречи Португалия — Испания.