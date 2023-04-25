Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за проблем с визой

Председатель комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу Александр Алаев рассказал, что пропустит заседание организации из-за сложностей в оформлении визы.

«Я не смогу принять участие в заседании УЕФА по футзалу из-за сложностей с визой, затянулось оформление. На встрече подразумевается только очный формат», — приводит слова Алаева РИА «Новости».

Заседание комитета УЕФА по футзалу пройдет во вторник 25 апреля.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.