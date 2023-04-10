Сборная России по мини-футболу проведет два товарищеских матча с сербами

Сборная России по мини-футболу проведет учебно-тренировочный сбор в городе Вршац (Сербия) с 11 по 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

В рамках сбора национальная команда проведет два матча против сборной Сербии. Первая игра пройдет 13 апреля в 20:30 мск. Вторая встреча состоится 15 апреля в 15:00 мск.

В состав сборной России на сбор вызваны 14 игроков: вратари Кирилл Щурок («Ухта»), Денис Субботин («Тюмень»), полевые игроки Александр Ситников, Антон Рубцов (оба — «Ухта»), Максим Герасимов, Григорий Валеев (оба — «Синара»), Камиль Герейханов («Тюмень»), Александр Виноградов, Павел Симаков (оба — «Газпром-Югра»), Сергей Денисов, Иван Обжорин, Азиз Муждаков (все — «Торпедо»), Арсер Багиров, Андрей Заболонков (оба — КПРФ).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.