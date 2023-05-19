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Сегодня, 11:43

«Торпедо» одержало вторую крупную победу на ЧМ среди молодежных команд по мини-футболу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» — «Пасифико» — 7:1.
Фото ПКМФ «Торпедо», Соцсети

Нижегородское «Торпедо» разгромило аргентинскую команду «Пасифико» в матче группового этапа чемпионата мира среди молодежных команд по мини-футболу.

18 мая российская команда обыграла соперника со счетом 7:1.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу группы С. В первом матче команда обыграла японский клуб «Альма» (8:2).

Чемпионат мира проходит с 16 по 23 мая в Бразилии. В турнире участвуют команды из Испании, Аргентины, Японии, США, Канады и других стран.

Игроки &laquo;Торпедо&raquo; с&nbsp;российским флагом на&nbsp;Кубке мира в&nbsp;Бразилии. Наши футболисты играют на Кубке мира с командами США, Испании, Канады. После разгрома японцев вышли с российским флагом

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