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Разговор по пятницам

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Яровинский — о Хвиче: «Его невозможно испортить славой, бабками»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-полузащитнике казанского клуба Хвиче Кварацхелии, который с этого сезона выступает за «Наполи».

— Хвича уходил из «Рубина» не так, как Уремович?

— Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее.

— Слуцкий говорил, в Грузии били окна Кварацхелии-старшему, машину спалили.

— Да, все было. Когда сожгли автомобиль, Хвича пришел и честно об этом рассказал.

— Случай с Хвичей, который вспомните спустя десятки лет?

— Первый сбор с «Рубином». Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу — и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

— Люди из «Шахтера» вспоминают: Генрих Мхитарян в те времена был тихий и замкнутый. Сидел на базе. Каким был Хвича у вас?

— Когда он с мячом — это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.

— Режимистый?

— Да. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками.

22-летний грузинский футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за «Наполи», забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.

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Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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