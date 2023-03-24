Донадони: «Кварацхелия просто уникален»

Экс-футболист «Милана» Роберто Донадони высказался об игре хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия просто уникален. Я не знаю, похож ли он на меня или нет, но это большая удача руководства «Наполи». Помимо техники видно, что он очень хочет показать себя и очень старается», — цитирует Донадони pianetamilan.it.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.