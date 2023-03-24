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Яровинский — о подарке Слуцкому на юбилей: «Купили на аукционе игровую футболку Марадоны»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Диего Марадона.
Фото Global Look Press

Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о подарке Леониду Слуцкому на юбилей.

— Что вы подарили Слуцкому на 50-летие?

— Вместе с его агентом Кристианом Эмиле и Мишей Бутовским, врачом «Рубина», купили на аукционе игровую футболку Марадоны. Аутентичную, «подтвержденную». Красиво упаковали, сделали рамочку. Еще сняли небольшой фильм в Неаполе. Тогда был ковид, проехать невозможно, но кое-что из знаковых мест подснять удалось. Здесь Марадона жил, там обедал... Даже с дрона снимали! Сначала все смотрели это кино, а потом вынесли майку.

— Майка «Наполи»?

— Нет, сборной. Очень старались, но футболку «Наполи» не нашли.

— Наверное, счет на десятки тысяч долларов?

— Нет-нет. Что-то около 9 тысяч евро. Это ж с рядовой игры, а не какая-то особенная. В которой забивал англичанам, например.

— Та тоже побывала на аукционе. Ушла за колоссальные деньги. Где искать такие раритеты?

— В Британии целая индустрия. Люди обмениваются, продают, покупают... Проводятся громадные аукционы. Можешь приобрести хоть бутсы, хоть майки.

— Кто произнес: «Давайте купим Слуцкому майку Марадоны»?

— Я!

— Почему?

— Потому что точно знаю: Марадона — его кумир. С детства!

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Диего Марадона
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 - : -
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
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Болонья – Удинезе
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2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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