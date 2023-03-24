Яровинский — о подарке Слуцкому на юбилей: «Купили на аукционе игровую футболку Марадоны»

Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о подарке Леониду Слуцкому на юбилей.

— Что вы подарили Слуцкому на 50-летие?

— Вместе с его агентом Кристианом Эмиле и Мишей Бутовским, врачом «Рубина», купили на аукционе игровую футболку Марадоны. Аутентичную, «подтвержденную». Красиво упаковали, сделали рамочку. Еще сняли небольшой фильм в Неаполе. Тогда был ковид, проехать невозможно, но кое-что из знаковых мест подснять удалось. Здесь Марадона жил, там обедал... Даже с дрона снимали! Сначала все смотрели это кино, а потом вынесли майку.

— Майка «Наполи»?

— Нет, сборной. Очень старались, но футболку «Наполи» не нашли.

— Наверное, счет на десятки тысяч долларов?

— Нет-нет. Что-то около 9 тысяч евро. Это ж с рядовой игры, а не какая-то особенная. В которой забивал англичанам, например.

— Та тоже побывала на аукционе. Ушла за колоссальные деньги. Где искать такие раритеты?

— В Британии целая индустрия. Люди обмениваются, продают, покупают... Проводятся громадные аукционы. Можешь приобрести хоть бутсы, хоть майки.

— Кто произнес: «Давайте купим Слуцкому майку Марадоны»?

— Я!

— Почему?

— Потому что точно знаю: Марадона — его кумир. С детства!