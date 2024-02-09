Известный журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что скучает по работе комментатора.

— Скучаете по футбольным репортажам?

— Есть немного. Чувствую — чего-то не хватает. Я счастлив, что это в моей жизни было: ЧМ-2018, где комментировал два матча сборной России, работа на финале Лиги Европы, полуфинале Лиги чемпионов... Столько крутых матчей! Но я не зарекаюсь. Может, еще прокомментирую что-то.

— Уже звали?

— Да, в самые разные проекты. Но у меня пока пауза.

— Почему?

— Главная проблема моей жизни — нехватка времени. Не могу сказать, что мне «нечем себя занять». А профессия комментатора очень сложная. Я был в ней не самым сильным персонажем. Хотя средний уровень держал.

— Не первый раз говорите в интервью, что были не самым сильным комментатором. Объективно — почему?

— Потому что есть ребята, у которых намного богаче русский язык. Резкость реакции выше.

— Это кто же?

— Ну вот как я могу сравнивать себя с Васей Уткиным? Когда-то он формировал эту профессию! Время от времени переслушиваю лучший его репортаж...

— Какой?

— Все говорят, что лучший — это 2004 год, вместе с Юрой Розановым работали на матче «МЮ» — «Реал». Где случится хет-трик Роналдо. Но для меня номер один — матч «Ювентус» — «Реал» 2003-го.

— Надо пересмотреть. Высокий класс?

— Высочайший! Феноменальный уровень реакции и отличнейший русский язык. Вася великолепен.

— Гений?

— Абсолютный гений! Это вне моего представления — как можно так быстро соображать? Формулировать, придумывать? «Тот» Вася был вообще король... А кто-то берет эмоциями. Вот я всегда создавал эмоциональный фон для матча.