Арустамян: «У «Зенита» всегда две цели на сезон — завоевать золото и обыграть «Спартак»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что хотел бы взять интервью у председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

— Я бы хотел Миллера расспросить. Только не в стиле сайта «Зенита»: «Поздравляю сине-бело-голубых с триумфом, Петербург — футбольная столица».

— Вот это задача.

— Очевидно — Миллер обожает футбол. Откуда такая любовь к «Зениту» и ненависть к «Спартаку»? Это же прямо читается!

— Да?

— Знаю, у «Зенита» всегда две цели на сезон — завоевать золото и обыграть «Спартак». Думаю, это исходит от первого лица «Газпрома». Вот интересно: как принимаются решения в «Зените»? Что ждет клуб, когда сменится руководство «Газпрома»?