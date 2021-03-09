В Федерации фристайла России прокомментировали победу Смирновой на чемпионате мира

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал победу россиянки Анастасии Смирновой на чемпионате мира по фристайлу в парном могуле.

«Мы к этому долго шли, последняя медаль в могуле у нас была в 2015 году, у девочек — в 2003-м. В 2016 году мы полностью поменяли тренерский штаб и, как показывает развитие событий, приняли непростое, но правильное решение — начали работать с молодежью, и стали появляться результаты», — приводит ТАСС слова Курашова.

Курашов отметил, что Федерация фристайла России следует инструкциям, согласно которым российские спортсмены должны выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года без государственной символики в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Решение принято, мы его выполняем — мы выступаем под флагом Олимпийского комитета России с триколором, в названии нашей команды значится Russian Ski Federation (Ассоциация лыжных видов спорта России). Главной нашей задачей было хорошо выступить, а флаг России — он в душе каждого из нас. Все знают, что золото сегодня принадлежит нашей стране», — добавил Курашов.

Сегодня, 9 марта Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото ЧМ в парном могуле.