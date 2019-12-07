Фанни Смит и Кристофор Мале выиграли состязания по ски-кроссу в Валь-Торане

Швейцарка Фанни Смит победила в состязаниях по ски-кроссу во французском Валь-Торане. Лучшей из россиянок стала Анастасия Чирцова (18-е место).

У мужчин победил Кристофор Мале, а россиянин Игорь Омелин показал 40-й результат.

Валь-Торан (Франция)

Кубок мира

Ски-кросс

Женщины

1. Фанни Смит (Швейцария)

2. Сандра Неслунд (Швеция)

3. Кортни Хоффос (Канада)

4. Индия Шеррет (Канада)

5. Катрин Офнер (Австрия)

6. Александра Эдебо (Швеция)...

18. Анастасия Чирцова (Россия)...

21. Екатерина Мальцева (Россия)

Мужчины

1. Кристофор Мале (Канада)

2. Бастьен Мидоль (Франция)

3. Жан-Фредерик Шапюи (Франция)

4. Йоос Берри (Швейцария)

5. Кевин Друри (Канада)

6. Брэди Леман (Канада)...

40. Игорь Омелин (Россия)...

42. Сергей Ридзик (Россия)...

47. Максим Вихров (Россия)...

51. Павел Колготин (Россия)