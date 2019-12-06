Друри выиграл ски-кросс на этапе Кубка мира во Франции
6 декабря 2019, 22:58
Канадец Кевин Друри выиграл ски-кросс на этапе Кубка мира в Валь-Торансе (Франция). Вторым стал француз Юрий Дюплессис Кергомар. Третий — швейцарец Райан Регез.
Россиянин Игорь Омелин стал 40-м, Сергей Ридзик — 42-й, Максим Вихров — 47-й, Павел Колготин — 51-й.
Фристайл
Валь-Торан (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Ски-кросс
1. Кевин Друри (Канада)
2. Юрий Дюплессис Кергомар (Франция)
3. Райан Регез (Швейцария)
4. Жан-Фредерик Шапюи (Франция)
5. Жонатан Мидоль (Франция)
6. Кристофор Мале (Канада)
40. Игорь Омелин (Россия)
42. Сергей Ридзик (Россия)
47. Максим Вихров (Россия)
51. Павел Колготин (Россия)
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