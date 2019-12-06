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Друри выиграл ски-кросс на этапе Кубка мира во Франции

6 декабря 2019, 22:58
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Канадец Кевин Друри выиграл ски-кросс на этапе Кубка мира в Валь-Торансе (Франция). Вторым стал француз Юрий Дюплессис Кергомар. Третий — швейцарец Райан Регез.

Россиянин Игорь Омелин стал 40-м, Сергей Ридзик — 42-й, Максим Вихров — 47-й, Павел Колготин — 51-й.

Фристайл

Валь-Торан (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Ски-кросс

1. Кевин Друри (Канада)

2. Юрий Дюплессис Кергомар (Франция)

3. Райан Регез (Швейцария)

4. Жан-Фредерик Шапюи (Франция)

5. Жонатан Мидоль (Франция)

6. Кристофор Мале (Канада)

40. Игорь Омелин (Россия)

42. Сергей Ридзик (Россия)

47. Максим Вихров (Россия)

51. Павел Колготин (Россия)

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