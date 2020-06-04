Доктор, лечивший Комиссарову, объявлен в розыск по делу о мошенничестве в размере 28 миллионов рублей

Глава Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости.

Блюм проходит по делу о хищении около 28 млн рублей, полученных за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2019 года. По мнению следствия, он решил незаконно получить деньги с Комиссаровой, получившей перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады-2014 в Сочи, предложив ей заключить контракт на проведение оздоровительной программы на сумму более 27,8 миллиона рублей. Являясь доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, Блюм знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы, утверждают в СК.

В феврале 2019 года суд Петербурга частично удовлетворил иск Комиссаровой, обязав клинику доктора Блюма в Испании, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тысяч рублей. Спортсменка подала апелляцию.