Полузащитник «Нефтчи» Сайеф: «На чемпионате мира в России запомнились Дзюба и Черышев»

Полузащитник «Нефтчи» признался, что на ЧМ-2018 ему запомнились Дзюба и Черышев

Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф рассказал «СЭ», кто из российских футболистов запомнился ему на чемпионате мира по футболу-2018.

— Чемпионат мира 2018 года был самым удачным в истории российского футбола. Кого-то из игроков запомнили? Может быть, о ком-то слышали и до мундиаля?

— Я играл против Дзюбы. Это отличный нападающий. Помню парня, который забивал на чемпионате мира в России. Запомнил парня, который много забивал, — Черышев!

На чемпионате мира 2018 года сборная России сенсационно дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Артем Дзюба был капитаном российской команды, а Денис Черышев стал лучшим бомбардиром нашей сборной в домашнем турнире.