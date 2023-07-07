Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Игры
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 19:50

Полузащитник «Нефтчи» Сайеф: «На чемпионате мира в России запомнились Дзюба и Черышев»

Полузащитник «Нефтчи» признался, что на ЧМ-2018 ему запомнились Дзюба и Черышев
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф рассказал «СЭ», кто из российских футболистов запомнился ему на чемпионате мира по футболу-2018.

— Чемпионат мира 2018 года был самым удачным в истории российского футбола. Кого-то из игроков запомнили? Может быть, о ком-то слышали и до мундиаля?

— Я играл против Дзюбы. Это отличный нападающий. Помню парня, который забивал на чемпионате мира в России. Запомнил парня, который много забивал, — Черышев!

На чемпионате мира 2018 года сборная России сенсационно дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Артем Дзюба был капитаном российской команды, а Денис Черышев стал лучшим бомбардиром нашей сборной в домашнем турнире.

Артем Дзюба
Денис Черышев
ФК Нефтчи
1
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хесус Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Спартак» не планирует продавать Зиньковского
Экс-футболист сборной США Сайеф: «Аршавин — великий!»
ЦСКА о Медине и «Спартаке»: «В трансферное окно могут совершаться сделки в ту или иную сторону»
В ЦСКА рассказали о подробностях переговоров с Марио Фернандесом
«Локомотив» объявил об уходе голкипера Савина в «Тюмень»
«Оренбург» сыграл вничью с иранским «Трактором» на сборах в Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Новости
RSS RSS
Все новости