Newsweek: ВАДА может лишить сборную России ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира-2022, сообщает Newsweek. Это может произойти, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции по отношению к российскому спорту из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

ВАДА дало России три недели для того, чтобы объяснить признаки фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

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