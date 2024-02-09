Олич рассказал, что у сборной Хорватии осталась травма после финала ЧМ-2018 в России

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич в комментарии для «СЭ» вспомнил об игре на чемпионате мира по футболу в России.

— В 2018 году сборная Хорватии не была фаворитом чемпионата мира, но в итоге команда завоевала второе место, а после — третье на чемпионате мира в Катаре. Обсуждают ли в команде, что именно российская земля помогла сборной встать на путь успеха?

— Конечно, по организации и другим моментам это был один из лучших чемпионатов мира. Все были очень рады. Хорватия играла в финале! Но это и большая травма. Когда мы проиграли в финале, нам было очень жалко, мы были недовольны. Но сейчас смотришь на медали и думаешь: такая маленькая страна, а у нас второе и третье места на двух чемпионатах мира. Поэтому это большой успех! Конечно, возможно, в будущем повторить эти результаты будет сложно. Но все равно мы были очень довольны!

ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Победителем турнира стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию (4:2). Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.