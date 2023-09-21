Инфантино не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о возможном участии сборной России в чемпионате мира по футболу-2030.

«Будет видно», — приводит слова Инфантино РИА «Новости».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде.