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Сегодня, 20:14

Инфантино не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о возможном участии сборной России в чемпионате мира по футболу-2030.

«Будет видно», — приводит слова Инфантино РИА «Новости».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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